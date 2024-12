Max Verstappen se quiebra al recordar a Checo Pérez en Red Bull

Tras el anuncio oficial de la salida de Sergio "Checo" Pérez de Red Bull, Max Verstappen recordó con emoción los momentos compartidos junto al mexicano en la escudería.

En un video reciente, el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 mostró su agradecimiento y se mostró visiblemente emocionado cuando vio una foto que representó un momento clave en su carrera.

It’s been an absolute pleasure driving alongside you 🙏 We’ve had some amazing moments together that I’ll always remember. Thank you, Checo! pic.twitter.com/iaUMunXZb3