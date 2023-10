Mazatlán vs América Fecha 12 Apertura 2023 Liga MX ¿Cuál es el panorama?

Mazatlán y América se medirán en la jornada 12 del Apertura 2023 de la Liga MX, el viernes 6 de octubre, a las 21:00 horas (Horario del centro de México) en El Kraken.

Los Cañoneros ya habían disputado su compromiso la fecha once con antelación, por lo que no tuvieron actividad a mitad de semana, su último compromiso fue el sábado 30 de septiembre cuando cayeron 2-3 como locales ante los Tigres, a pesar de que intentaron plantarle cara al campeón, no pudieron sacar el resultado, iniciaron ganando con un gol de Aké Arnaud Loba al 23, sin embargo los felinos al 55 ya habían puesto la pizarra 1-3 y únicamente les alcanzó para descontar por conducto de Francisco Eduardo Venegas al 89.

El equipo de Sinaloa se encuentra en las últimas posiciones de la tabla con 10 unidades con un registro de dos ganados, cuatro empatados y cinco perdidos además de una diferencia de goles de 15, el margen de error si quieren cambiar el panorama es reducido con solo seis partidos por delante, prácticamente están obligados a estar sumando de a tres.

Entrenamiento en el estadio con el mejor ambiente de México.



Saludos desde el Kraken. #ARREbatando ⚓️

Las Águilas apenas este martes tuvieron su duelo por la jornada 11 donde dieron otra gran exhibición y golearon 4-0 en el Azteca al Pachuca, fue otra presentación arrolladora, donde demostraron que serán serios aspirantes al título, para la fiesta ante los Tuzos las anotaciones fueron obra de Henry Martín al 42, Alejandro Zendejas al 59, Julián Quiñones al 87 y el Cabecita Rodríguez al 90+4, los dirigidos por André Jardine están poniendo tierra de por medio.

Los de Coapa marchan como líderes con 24 puntos con un saldo de siete victorias, tres igualadas y solo una derrota, el descalabro fue en la fecha uno y desde ahí los de André Jardine solo han ido en ascenso en la Liga MX, no quieren ceder el liderato, por lo que en esta recta final están dispuestos a cerrar fuerte para tratar de asegurar lo antes posible la cima, si lo logran aseguraran recibir todos los partidos de vuelta en el Azteca, por lo que no pueden ceder unidades.

Sin parar en el Nido 🦅

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos indican que las estadísticas favorecen por completo al América que ha ganado en cuatro ocasiones y solo una vez el Mazatlán se impuso 2-1 en febrero del 2022, una hazaña que quieren volver a repetir aunque luce bastante complicado.

La última vez que se vieron las caras fue el pasado 28 de enero los americanistas golearon 6-0 a los cañoneros, un choque lleno de contrastes pero donde los azulcremas no pueden permitirse ningún exceso de confianza, se espera que esté lleno de emociones.

El partido lo podrás sintonizar por Azteca Deportes.