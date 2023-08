Mbappé tras 'discusiones muy constructivas' vuelve a entrenar con el PSG

Las recientes tensiones entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain (PSG) han dado un respiro el pasado domingo, ya que el talentoso jugador francés pudo reincorporarse a los entrenamientos tras lo que se describieron como "discusiones constructivas y positivas" entre ambas partes.

El sábado, durante el partido del PSG en la liga francesa contra Lorient, Mbappé observó desde la grada debido a un conflicto contractual con el club. Sin embargo, las cosas parecen haber avanzado en una dirección más favorable, ya que se ha integrado nuevamente a los entrenamientos del primer equipo, según un comunicado emitido por el PSG.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, habría compartido la noticia con todo el plantel, señalando que Mbappé estará en los planes para la temporada actual. A pesar de esto, la situación contractual sigue siendo un tema en disputa.

Mbappé ha dejado claro su deseo de cumplir el último año de su contrato con el PSG y, eventualmente, salir como agente libre. Sin embargo, su interés por unirse al Real Madrid ha sido un tema recurrente, y esta posibilidad sigue latente para la próxima temporada.

El PSG se ha visto afectado por la ausencia de Mbappé, habiendo ganado solo uno de sus cuatro partidos de pretemporada y mostrando dificultades en el ataque. La oferta significativa de 332 millones de dólares por parte del club saudí Al Hilal fue rechazada por Mbappé, quien aparentemente mantiene sus ojos en un posible movimiento al Real Madrid.

Este episodio ha generado cierta incomodidad para el nuevo entrenador del equipo, Luis Enrique, quien expresó su deseo de encontrar una solución para retener a Mbappé.

Si bien la situación parece haberse aliviado en cierta medida, está claro que Mbappé mantiene un grado de influencia en esta coyuntura. La relación entre el jugador y el club continúa siendo un tema de interés en el mundo del fútbol, especialmente con la incertidumbre sobre su futuro en el PSG y su posible traslado al Real Madrid.

