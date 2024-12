McLaren es líder en la P3 del GP de Abu Dhabi; Checo termina décimo

Si los autos papaya mantienen su ritmo actual hasta el final de la carrera, McLaren tiene prácticamente asegurado el Campeonato de Constructores, un logro que no alcanzan desde 1998.

En la sesión de calificación, Oscar Piastri brilló al marcar un tiempo de 1:23.433, colocándose en la cima, seguido de su compañero Lando Norris. Lewis Hamilton, con Mercedes, sorprendió al asegurarse el tercer lugar en el último momento.

