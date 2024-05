McLaren rendirá homenaje a Ayrton Senna en el GP de Mónaco 2024

McLaren rendirá homenaje a Ayrton Senna cambiando los colores de su monoplaza MCL38 y adoptará el amarillo, verde y azul que usaba el piloto originario de São Paulo, en su legendario casco.

Además, se incluirá algunas frases icónicas en la zona donde se sientan los pilotos de la Fórmula 1, y se colocará la palabra Senna en los alerones.

Los escuderos Lando Norris y Oscar Piastri también portarán un mono especial con la misma temática este fin de semana en El Principado.

