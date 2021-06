‘Me molestaban por ser del América’, Edson Álvarez

Edgar Contreras

MÉXICO.- Durante una entrevista con el “Escorpión Dorado”, el joven futbolista, Edson Álvarez, reveló que tuvo que ir a terapia psicológica tras el autogol ante Suecia en el pasado Mundial y la ola de odio que sintió por parte de los aficionados.

"Yo fui a terapia. Fui al psicólogo para levantar la autoestima, para saber que era parte del futbol, la gente me acabó. Ahora más que nunca me doy cuenta que me chingan por ser del América", expresó en una entrevista.

"Hoy en día me siguen maman... con eso. Edson chillón. Yo chillé porque metí el autogol, sentí rabia dentro de mí, dije 'mi primer Mundial a los 19 años, ¿por qué me pasa esto a mí?'.

Ahí no acabó su desconfianza, toda vez que en el Apertura 2018 el técnico Miguel Herrera lo tenía borrado. Lo que es la vida, el volante marcó los dos goles de la Final contra Cruz Azul.

"Yo no estaba jugando, ahí el 'Piojo' me tenía borrado, me tenía castigado. No sé qué le hice, me tenía borrado antes de la Liguilla, yo no venía jugando. Aparte la generación que fuimos campeones teníamos un equipazo: Matheus, Guido, Marche, Lainez, el 'Cepillo', yo Henry, una generación muy chingona.

"Me tenía borrado, yo era el chavito, el autogoleado. Entonces optaba por poner a Guido y a Matheus, entonces 'Edson, aguántanos ahí'. Qué mala suerte: Matheus se lastimó para la Final. Yo no jugué la ida, y 'Edson, vas para la Final-Final'. Aparte un jugador rinde cuando tiene confianza, imagina de no venir jugando a que me meta a la Final.”

“No era de sus favoritos. A ver, no sé si de sus favoritos, pero prefería otros jugadores en ese momento, pues ahí va el Edson a ver qué sale, ¡y madres!", expresó.