Anuncian al pitcher abridor del primer juego de la Serie Mundial

Agencia

BOSTON.- Medias Rojas de Boston anunciaron al lanzador zurdo Chris Sale como el pitcher abridor del primer juego de la Serie Mundial contra Dodgers de Los Ángeles, el próximo martes 23 de octubre en Fenway Park.

El manager de los campeones de la Liga Americana, el puertorriqueño Alex Cora confirmó su decisión de mandar al abridor zurdo para encarar a los campeones de la Liga Nacional en la edición 114 del Clásico de Otoño.

También te puede interesar: Leo Messi estará tres semanas fuera de la canchas

Chris Sale said this with a completely straight face, for what it's worth. pic.twitter.com/rz6bylFcvv