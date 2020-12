Sergio “Checo” Pérez es el quinto mejor piloto de la Fórmula 1

Ciudad de México.- Para los jefes de las escuderías de la Fórmula Uno, el mexicano Sergio Pérez fue el quinto mejor piloto de 2020, a pesar de haber quedado en la cuarta posición en la temporada.

Como cada año, los directores de los equipos votan quién fue el volante más destacado de la campaña, de manera anónima; los elegidos recibieron puntos con base en el sistema de puntuación de una carrera de F1 (25 unidades para el primero y una para el último).

