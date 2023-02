Memo Ochoa presume estar en el vino para ‘campeones’

Fue a través de su red social Instagram, que el portero mexicano, Memo Ochoa; presumió la botella de vino en la que su imagen, firma y nombre lucen en la etiqueta de la colección "the wine of the champions", del empresario Fabio Cordella.

Ochoa, guardameta del Salernitana y cinco veces mundialista, presumió en sus redes sociales la botella de vino de la colección "the wine of champions" en las que también algunas botellas aparecen los rostros de los brasileños Ronaldinho, Cafú y Roberto Carlos, así como Wesley Sneijder e Iván Zamorano.

Por lo tanto, el Memo Ochoa no dudó en Invitar a los usuarios a probar la bebida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabio Cordella (@fabio_cordella)

Características del vino

El vino de Guillermo Ochoa, según su presentación, es un Primitivo Cabernet, que se obtiene de uvas al 50 por ciento de cada cepa que se fermenta en tanques de acero inoxidable y se almacena en barricas de madera, lo que le otorga un sabor afrutado.

De acuerdo al propio Cordella, The Wine of the Champions, con la imagen del arquero de la selección nacional, estará a la venta en Italia, pero también en México y Estados Unidos, aprovechando la popularidad de Guillermo en este mercado.

Con información de Reforma