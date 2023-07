Messi lidera goleada del Inter de Miami ante el Atlanta United

Lionel Messi marcó un doblete, para comandar el triunfo por goleada del Inter de Miami frente al Atlanta United, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2023, con esa victoria el conjunto de “Las Garzas” aseguraron su boleto a los dieciseisavos de final del certamen.

El astro Argentino salió inspirado después se su debut de película en la fecha pasada cuando con un golazo de tiro libre ante el Cruz Azul les dio el gane 2-1 a su equipo, en esta ocasión tenía toda la intención de volver a ser figura y lo consiguió, salto como titular y necesitó menos de media hora para encaminar todo realizando dos goles el primero al minuto 8 y el segundo al 22.

“La Pulga” se escapó de los defensores controlando el balón y envió un disparo que pegó en el palo derecho, antes de aprovechar el rebote y marcar a los 8 minutos.

A los 22 el 10 del Inter de Miami amplió la ventaja aprovechando un servicio por parte de Robert Taylor, este jugador tendría un rol importante ya que marcaría su propio doblete al 44 y 53.

Con el compromiso liquidado, “Las Garzas” bajaron las revoluciones el único punto negativo fue que al 84 McVey se fue expulsado y cometió penal el cual atajó el portero Callender, para mantener el marcador 4-0 a favor, concluyendo así este compromiso.

El Inter de Miami ahora deberá esperar rival para los dieciseisavos, mientras que el Atlanta United tendrá un duelo definitivo ante Cruz Azul en la fecha 3 el próximo sábado 29 de julio quien gane accederá a las etapas de eliminación directa, el empate enviaría todo a una resolución por penales donde el punto extra en disputa seria el que defina cuál de los dos continua avanzando.

Second victory of the @LeaguesCup 👏👏 pic.twitter.com/OnlIokgMex