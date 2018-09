Agencia

BUENOS AIRES, Argentina.- Aunque muchos querían verlo con la selección de Argentina, pues no viste la camiseta de su país desde la eliminación del Mundial de Rusia a manos de Francia en octavos de final; Lionel Messi no estará en los duelos amistosos de la Albiceleste contra Irak y Brasil en noviembre próximo. Así lo hizo saber el entrenador encargado del equipo, Lionel Scaloni, quien antes de la gala de The Best dio a conocer la noticia.

“Hablé con él y por ahora seguimos pensando lo mismo: que es mejor que no esté. Estamos en un proceso diferente, con jugadores diferentes y lo que estos chicos tienen que hacer es ganarse un puesto. No es el momento para que Leo vuelva”, dijo el DT en diálogo con Fox Sports.

Consciente de su papel y de que estará al mando hasta que se designe a alguien, Scaloni aseguró que el mejor del mundo volverá cuando quiera y cuando el equipo más lo necesite.

“Cuando sepa quién es el que va a venir volverá, pero ahora no”, concluyó el hombre que tiene a cargo al equipo suramericano durante su proceso de transición luego de una discreta Copa del Mundo.

En Argentina se dice que Messi volverá a ponerse la 10 en 2019, más exactamente en la Copa América que tendrá como sede Brasil y que se llevará a cabo del 14 de junio al 7 de julio. Por ahora, Lionel solo tiene en mente su trabajo con Barcelona tanto en la liga española como en la Champions League, el principal objetivo del club blaugrana esta temporada.

Recordemos que el partido contra Irak será el jueves 11 de noviembre mientras que contra los pentacampeones del mundo, en una nueva edición del clásico del continente, se llevarán a cabo el jueves 16 del mismo mes.