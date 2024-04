Messi reaparece en la convocatoria del Inter Miami para el próximo partido.

Tras una breve ausencia, el astro argentino regresa a la convocatoria del equipo para el importante partido contra Rayados en el "Gigante de Acero", válido por la Champions Cup.

Después de perderse algunos encuentros con "Las Garzas", el emblemático número 10 de la Albiceleste fue llamado por Gerardo Martino para el enfrentamiento contra Colorado Rapids de la Major League Soccer este próximo sábado. La expectativa crece entre los fanáticos ante la posible participación de Messi en el choque frente a Rayados.

Messi presentó molestias musculares en la pierna derecha tras el partido de Champions Cup frente a Nashville SC y por ello, no jugó ante DC United, New York Red Bull y New York City por la MLS, además se perdió el partido de ida de los Cuartos de Final contra Rayados.

El argentino estuvo poco menos de un mes sin actividad oficial y este sábado podría salir como titular, con el fin de que el "Tata" pueda darle minutos para su adaptación y llegue al 100 por ciento ante Monterrey.

#MLS | Lionel Messi volvió a entrenar junto a sus compañeros esta mañana.



Entre risas y luego de una extensa conversación con Tata Martino, Messi muestra una mejoría con respecto a entrenamiento anteriores.



Inter Miami recibe mañana la visita de Colorado Rapids.#InterMiamiCF… pic.twitter.com/1C8Airc83z — Deporte Total USA (@deportetotalusa) April 5, 2024

El 10 de abril en el "Gigante de Acero" se jugará la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions Cup, a las 20:30 horas.

Con información de Reforma.