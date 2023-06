Messi se despide del PSG con derrota ante el Clermont

El PSG cerró la temporada 2022/23 de la Ligue One con un descalabro 2-3 ante el Clermont, pese a ello no se empacó los festejos por conseguir el campeonato en la Liga Francesa, lo cierto es que fue el último partido de Lionel Messi con el equipo parisino después de que se confirmará que no renovará con ellos, se cierra un ciclo para el astro argentino.

Los Rojos y Azules no pudieron en el Parque de los Príncipes, pese a que lograron una ventaja por dos goles, el defensa Sergio Ramos que también se despide del club marcó el primero al 14, posteriormente Kylian Mbappé marcó de penal al 21 hasta ese momento parecía que sería un juego tranquilo.

El Clermont por su parte sacó el orgullo, pese a que no aspiraba ni a calificar a competencias europeas ni tenia el riesgo de perder la categoría consiguió la remontada gracias a los goles de Johan Gastien al 24, Mehdi Zeffane al 46 y Grejohn Kiey al 63, dando la campanada en la última jornada de la campaña.

Con ese resultado el Paris Saint-Germain terminó la temporada con 85 puntos, producto de 27 triunfos, cuatro empates y siete derrotas, el segundo lugar fue el Lens con 84 unidades, el top 5 de la Ligue One que accederá a competiciones europeas para la próxima campaña es completado por el Marsella, el Rennes y LOSC.

Lionel Messi le dijo adiós a la institución parisina hace dos años, donde pasaron muchas cosas consiguió dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia, en cuanto a sus estadísticas individuales dio 35 asistencias y marcó 32 goles.

El campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022, ahora tiene que definir cuál es el siguiente paso de su carrera está la opción de regresar con el equipo de sus amores el Barcelona con quienes conquistó 35 títulos destacando cuatro Champions, 10 ligas de España y siete de la Copa del Rey, sin embargó sobre la MLS también tiene una opción multimillonaria en Arabia Saudita.