Messi se relaja y se dispone a disfrutar los frutos de su exitosa carrera

Instantes después de la consagración de Argentina como campeona del mundo, El astro Lionel Messi repitió varias veces la frase “Ya está, ya está”, mirando a su familia ubicada en uno de los palcos del estadio Lusail de Qatar, mientras movía las manos de un lado al otro para reafirmarlo.

“Quise decir que ya está, que ya se había terminado después de tanto tiempo y de tanto sufrimiento, porque hubo épocas donde sufrí muchísimo con la selección, muchas decepciones, con finales perdidas”, recordó en una entrevista a principios de este año. Aludía a la seguidilla de finales perdidas con el seleccionado de su país, racha que se cortó con la Copa América ganada un año antes del Mundial.

“Había recibido muchísimas críticas de todos los colores y sé que mi familia sufría igual que yo o más. Se dijeron cosas injustas hacia mi persona que sobrepasaban lo futbolístico y eso es realmente lo que me molestaba, me dolía. (En Qatar) era como cerrar el círculo. No queda nada”, sentenció.

Después de la consagración, #LionelMessi mostró su felicidad por haber conseguido la #CopaAmerica con la #SeleccionArgentina, tras 28 años sin títulos. Leo logró así el primer trofeo con la Mayor en 15 años de carrera

En julio, Messi dejó el fútbol de elite de Europa para mudarse al Inter Miami de la MLS, una liga de enorme potencial, pero menor exigencia física, justo cuando a los 36 años avizora el retiro.

En su primera temporada, el argentino anotó 11 goles y dio ocho asistencias en 14 partidos en todas las competencias. Ayudó al equipo a levantar su primer trofeo en la edición inaugural de la League’s Cup organizada en conjunto con la liga mexicana.

La venta de camisetas rosas con el número 10 se disparó, las suscripciones para los juegos de la liga en Apple TV aumentaron y los precios de los boletos para sus partidos alcanzaron niveles inauditos.