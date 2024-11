Mexicana, Ella Bucio brilla en el Campeonato Mundial de Parkour 2024

La mexicana Ella Bucio Dovali volvió a brillar en el Campeonato Mundial de Parkour 2024, celebrado en Kitakyushu, Japón; tras conquistar la medalla de Oro en la modalidad Speed, la atleta se subió nuevamente al podio al ganar Plata en la categoría estilo libre (Freestyle), reafirmando su lugar como una de las mejores exponentes de este deporte a nivel mundial.

En la categoría Freestyle, Bucio quedó por detrás de la china Shang Chunsong, quien se llevó el Oro, mientras que el Bronce fue para la estadounidense Audrey Johnson. Aunque Bucio no pudo defender el título que ganó en Tokio 2022 debido a la cancelación de la Final por condiciones climáticas adversas, los resultados de las rondas de clasificación determinaron el reparto de las medallas.

La mexicana ya había hecho historia en el primer Campeonato Mundial de Parkour en Tokio 2022 al ganar Oro en estilo libre, título que revalidó en la Copa Mundial de Montpellier 2023. Ahora, con esta nueva conquista, sigue dejando su huella en un deporte que continúa ganando reconocimiento global.

