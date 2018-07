Mexicano Soria llega a 13 salvamentos en Ligas Mayores

Agencia

CHICAGO, Estados Unidos.- El taponero mexicano Joakim Soria se agenció hoy un muy trabajado salvamento 13 en la campaña regular de las Ligas Mayores de Beisbol, en la victoria de Medias Blancas de Chicago por 4-0 ante el visitante Cardenales de San Luis.

La blanqueda la inició el pitcher zurdo de Miami, Carlos Rodón, quien en siete entradas y un tercio dejó el bateo de Cardenales en tres hits, dio dos bases por bolas y ponchó a siete.

El dominicano Juan Minaya entró para sacar el segundo aut de ese episodio a través del ponche sobre Tommy Pham y luego llegó al montículo de las responsabilidades el de Monclova, Coahuila.

Soria ponchó a José Martínez para cerrar el octavo capítulo, pero en la novena entrada se complicó un poco con elevado para out de Marcell Ozuna, luego recibió sencillo de Yadier Molina, ponchó a Jedd Gyorko, dio base por bolas a Paul Dejong y realizó ocho lanzamientos para vencer a Dexter Fowler, quien dio elevadito a tercera base, para la conclusión y victoria de los de casa.

Anotación por entradas

San Luis 000 000 000- 0 4 1

Chicago 000 010 21x- 4 7 1

PG: Rodón. PD: Weaver. Sv: Soria. Jr: No hubo.

Soria de 33 años, ha participado en equipos de Kansas City, Texas, Detroit, Pittsburgh, con 28 victorias y 31 derrotas, y y ahora con White Sox de Chicago.

Recordemos que recientemente se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, Baja California, con las Ligas Mayores de Beisbol (MLB), con la finalidad de impulsar el deporte local a nivel nacional e internacional.

Esta alianza generará importantes oportunidades para que niños y jóvenes mexicalenses puedan ser detectados por técnicos de MLB y puedan desarrollarse en Florida, mencionó el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez.

En video conferencia realizada desde un hotel de Mexicali, se contó con la presencia del Vicepresidente de la Academia de Juventudes de Grandes Ligas, Darell Miller, del titular del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDECUF), Julio Cesar León Ortega, y de Dío Alberto Murillo, representante de Águilas de Mexicali.

El alcalde Gustavo Sánchez Vásquez mencionó que Mexicali se convierte en el primer municipio en toda la República Mexicana en afiliarse al programa Retornando el Béisbol al interior de las Ciudades (RBI), el cual fue instituido en 1989 en la ciudad de los Ángeles, California.

Sánchez Vásquez manifestó que en la búsqueda de crear nuevas oportunidades para que los deportistas mexicalenses muestren su talento al mundo, se concretó la firma de este transcendental convenio que iniciará con un torneo de los Barrios con 70 equipos.

El edil mencionó que a través de esta alianza se generarán grandes beneficios para los beisbolistas de esta ciudad, ya que se podrá promover apoyos financieros a través de MLB Network, que brinda recursos para renovación de campos de juego, uniformes, equipamiento a través de las fundaciones RBI Nacional Office, Baseball Tomorrow Fund y Carl Ripken Foundation.

Cabe mencionar que la afiliación al Programa Reviving Baseball in Inner Cities (RBI) no tiene costo alguno, Gustavo Sánchez Vásquez agregó que este convenio permite la donación y renovación de equipo para nuevos afiliados cada dos años, esto a través de MLB RBI Pitch in for Baseball.