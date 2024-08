Mexicano gana presea de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo

El marchista mexicano, Emiliano Barba, logró colgarse la medalla de plata este viernes durante el Campeonato Mundial de AtletismoSub 20 2024, llevado a cabo en Lima, Perú.

Si bien, los ojos de gran parte de México se encuentran actualmente en los Juegos Paralímpicos de París 2024, la victoria de Barba no pasó desapercibida.

Fue en tierras extranjeras donde el oriundo de Tepatitlán, Jalisco, llegó en la segunda posición al cronometrar un tiempo de 39:27.10, con el cual rompió el récord continental de los 10,000 metros.

Con apenas 17 años de edad, el andarín jalisciense ha sido multimedallista en los Nacionales Conade, y es entrenado por Miguel Ángel López Navarro.

Lo más impresionante es que conquistó por primera vez en 13 años una medalla en el mundial sub20 de marcha, donde la medalla de oro se la llevó Rayen Cherni (39:24.85), de Túnez, mientras que la presea de bronce fue para Giuseppe Disabato (39:31.25) de Italia.

Sofía Peña, corredora tepatitlense, terminó en el sitio 16 en la final de los 3 mil metros con obstáculos, en el Campeonato Mundial Sub20, al parar su reloj en 10.40.10.

Gold to Tunisia 🔥



Rayen Cherni powers to a 10,000m race walk championship record of 39:24.85 🙌



🥈 Emiliano Barba 🇲🇽

🥉 Giuseppe Disabato 🇮🇹 #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/5MYT9rGwDX