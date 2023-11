La selección de México y Brasil tuvieron un desempeño cuestionable y por ello descendieron peldaños en el ranking de la FIFA, a diferencia de Inglaterra y Uruguay, que siguen en ascenso.

Hoy los uruguayos ya lo superaron, mientras que Colombia le anda pisando los talones; ambos representativos estarán en el bombo 2 del sorteo del próximo 7 de diciembre.

El Tricolor bajó dos puestos y ya es decimocuarto después de una derrota y un triunfo contra Honduras, en esa dramática serie de la Concacaf Nations League que acabó por definirse en penales.

