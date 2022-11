México se despide de Qatar; vence a Arabia Saudita pero no le alcanza

Momentos de tensión se vivieron durante el partido de México vs Arabia Saudita, la fe en el Tri, estaba intacta, los nervios de punta cada vez que el balón se acercaba a la portería mexicana, pero al final no se pudo, la Selección Mexicana no logró pasar a octavos de final en el Mundial de Qatar 2022.

Minuto 25 casi el número 17 Pineda, devolvía la fe cuando pateó la pelota para hacer un gol. El partido se mantuvo cardiaco, pues los futbolistas mexicanos siempre mantenían el balón cerca de la portería de Arabia Saudita, pero faltaba lo más importante, un gol.

Minuto 47 Henry Martín el Yucateco, otorgó el primer gol para México.

Luis Chávez metió el segundo gol a favor de la selección Mexicana, sin embargo al minuto 95, Salem Al-Dawsari del cuatro de Arabia Saudita sentenció el destino del Tricolor.

Con este marcador no le alcanzó al cuadro Azteca y quedó eliminado en la fase de grupo de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Argentina vence Polonia; Messi falla un penal

Luego de la atajada del arquero Wojciech Szczęsny al astro argentino Lione Messi, el cuadro dirigido por Lionel Scaloni sentenció el encuentro luego que Alexis Mac Allister y Julián Álvarez marcaron al minuto 46 y 67 respectivamente.

🇦🇷 GANÓ ARGENTINA Y ES PRIMERA DEL GRUPO C 🇦🇷 pic.twitter.com/NNxsZKq5cW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 30, 2022

Sin más sorpresas, Argentina aseguró su pase a octavos de final