México en la Copa América 2024: ¿Puede ser el líder del grupo y avanzar en el torneo?

La Selección Mexicana de Futbol no despierta las ilusiones de nadie, ni siquiera de los más fervientes aficionados del Tricolor; sin embargo, su presencia en el grupo “más fácil” de la Copa América 2024 aún deja algo de esperanza para verlos trascender. ¿Tanto para que las Casas de Apuestas en México coloquen al equipo como líder del sector B?, lo averiguaremos.

El inicio de la Copa América 2024 se celebrará en distintos estadios de Estados Unidos y su inauguración será el siguiente jueves 20 de junio. El juego de apertura será entre Argentina, campeona vigente, y Canadá. Luego, el sábado 22, México tendrá su primer enfrentamiento contra Jamaica.

Hay muchas razones por las cuales no se puede esperar mucho de esta Selección Mexicana en la Copa América de este año: hay incertidumbre con Jaime Lozano como director técnico; los futbolistas no han demostrado un nivel competitivo y la presión de los fanáticos está más alta que nunca. Pese a ello, están en un grupo “cómodo”: Jamaica, Ecuador y Venezuela son sus rivales, ¿será que dan buenos papeles como alguna vez lo hicieron?

¿Qué tan lejos ha llegado México en una Copa América?

A pesar de que la Copa América se organiza por CONMEBOL, confederación distinta a la de México, el conjunto nacional ha sido invitado en 11 ediciones, contando la actual.

Quizá ahora no haya mucha fe en el grupo, pero el Tricolor ha sabido destacarse en este certamen a pesar de las adversidades; sus dos participaciones más destacadas fueron en 1993 y en 2001, en ambas llegaron a la final pero perdieron el título contra Argentina y Colombia respectivamente.

¿Cómo le ha ido a México contra Jamaica, Ecuador y Venezuela?

El grupo B de la Copa América 2024 no cuenta con ninguna selección campeona del mundo, y eso ya es ganancia para una Selección Mexicana debilitada. Eso sí, el que compartan sector con Ecuador, Jamaica y Venezuela no quiere decir que no haya buen nivel en el torneo. Aquí un recuento breve del historial del Tri contra cada uno de sus rivales en fase de grupos.

Jamaica: 8 victorias, 2 derrotas y 4 empates.

Ecuador: 16 victorias, 3 derrotas y 5 empates.

Venezuela: 13 victorias, 2 derrotas y 3 empates.

La hegemonía de la selección dirigida por Jaime Lozano, al menos de forma histórica, está vigente. Pero no hay que cantar victoria, toda cifra está para romperse.

México, el potencial líder del grupo B de la Copa América 2024

Si seguimos las estadísticas, México no tendría porqué presentar complicaciones para convertirse en el líder del grupo B de la Copa América. Históricamente ha sido superior que sus 3 rivales, y ninguno de ellos ha demostrado tener un nivel superior al del combinado nacional.

Jamaica es una selección que ha mostrado crecimiento pero que no contará con Leon Bailey, una de sus máximas figuras, porque decidió abandonar el sueño nacional; Ecuador es uno de los equipos más débiles de CONMEBOL pero podría complicar el paso de México; y Venezuela históricamente no ha podido destacar en este certámen.

Posibilidades de que México termine primero de grupo según estadísticas y momios de casas de apuestas

Las casas de apuestas tienen momios muy específicos, y aunque no es una ciencia exacta, sus aproximaciones rara vez fallan. Sitios reconocidos en el mundo colocan a México como el favorito para quedarse con el liderato del grupo B, así probabilidades de ganar el sector según cada selección:

México 2.10 a 1

Ecuador 2.60 a 1

Venezuela 6.50 a 1

Jamaica 10 a 1.

¿Dónde podrán verse los partidos de la Copa América 2024?

Si sigues la Copa América 2024 desde México, debes saber que Vix + y Azteca Deportes contarán con los 32 partidos del torneo a través de su servicio de streaming, y los transmitirán completamente en vivo, así como contenido especial (resúmenes, análisis, repeticiones y más).