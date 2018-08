Captan a tramposos en el Maratón de la CDMX

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Varias imágenes de corredores que fueron sorprendidos haciendo trampa en el Maratón de la Ciudad de México circulan en redes sociales luego de que se publicaran los tiempos oficiales en la página web Márcate.

En dichas publicaciones, aparecen los registros de algunos competidores que se saltaron varios kilómetros de los 42 que comprende la ruta capitalina. En los casos más extremos, únicamente recorrieron los últimos 2 mil metros del trayecto.

También te puede interesar:

El instituto del Deporte de la Ciudad de México señaló que al evento se inscribieron un total de 38 mil 336 personas, y no 42 mil 195 como era la intención, se entregaron 36 mil 437 kits de corredor, y cruzaron la meta, según informó la empresa de sistema de cronometraje Marcate, de manera extraoficial 32 mil 645 corredores.

Tramposos serán penalizados

Javier Carvallo, director del Maratón de la Ciudad de México, no descarta que hubo competidores que cortaron camino en la competencia, sin embargo, aún no cuenta con los resultados oficiales de la carrera, pero aseguró que en caso de que un corredor reincida en la práctica será penalizado.

“En este momento no lo tenemos, lo que sí tenemos en tiempo real es la aplicación del Maratón, en la cual puedes seguir a todos los corredores que están en ruta y en esa aplicación te muestra en el mismo momento la lectura del tiempo chip cada cinco kilómetros, entonces si un corredor comienza a tener lecturas en el kilómetro 30, tendrá el 35, 40 y 42. Dado a la logística y que tenemos a más de 40 mil corredores que tenemos en la ruta, es muy difícil hacer el conteo físico, pero posteriormente se publicarán los resultados oficiales. En caso de haberlos, tendremos el cien por ciento de los casos”, compartió Carvallo en entrevista para ESPN Digital.

Para mi, también tienen culpa los que corren completo y saben que se mezclaran con los mediocres tramposos. Así nunca nos valorarán. Dejen que corran solo los tramposos y no participemos hasta que haya filtros en las inscripciones. Respeta el Maratón. pic.twitter.com/mFpbgEx4Yp — Arturo Rojas Rojas (@ArturElRojo) 27 de agosto de 2018

“Vamos a ver que aquellos que hayan reincidido en esta mala práctica, penalizarlos a través de la Federación Mexicana de tal manera que no se les permita participar en carreras de la Ciudad de México cronometradas con chip electrónico”, externó el director del Maratón, quien además informó que hubo un plan para evitar las trampas.

“Se hizo una campaña de comunicación en la que se alienta a los corredores a que realicen la ruta completa a que corran el Maratón de inicio al final”.

Y los que corrieron completo: También son parte de la farsa. Cómo es posible que hayas entrenado duro y te mezcles con tramposos que no se preparan! Es una falta de respeto al maratón y así nunca lo respetarán. Ojalá la nueva administración haga algo. pic.twitter.com/y9v2WXVRSe — Arturo Rojas Rojas (@ArturElRojo) 27 de agosto de 2018

Carvallo espera entregar los resultados oficiales a más tardar el próximo viernes, donde dejó en claro que los que cortaron camino no estarán en los mismos: “Es muy difícil tecnológicamente hablando, poder en tiempo real especificar tú sí, tú no y esto podría causar problemas en la operación. Se tomó la decisión de apelar a que el corredor era el responsable de sus casos y sí quiero dejar muy en claro que estos corredores no formarán parte de los resultados oficiales del Maratón, tal como ha ocurrido en los últimos cinco años”.

Con información de Milenio y ESPN.