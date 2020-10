México: ‘Tata’ Martino admite desorden y destaca valentía del Tri

Ciudad de México.- Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, reconoció que el Tri no supo reaccionar tras quedarse con un jugador más en la cancha, en el empate 2-2 ante Argelia.

"Un partido muy intenso, de mucha ida y vuelta por momentos, el control del partido por momentos lo tuvo Argelia, por momentos nosotros, lindo partido para sacar muy buenas conclusiones", explicó el "Tata" este martes en video conferencia.

"Hubo cierto desorden para acomodarnos para cuando tuvimos ventaja, con mucho criterio para buscar el empate en los últimos 10 o 12 minutos, las contras de ellos ya no nos molestaban, pudimos haber ganado, en el trámite".

Martino aplaudió la valentía de la Selección para buscar la igualada

"Seguramente lo analizaremos, detalles tácticos, individuales, seguramente hay mucho margen para seguir mejorando y seguir creciendo, ha sido muy buena la gira, la valentía con la que hoy salimos a tratar de empatarlo los últimos 20 minutos, son rasgos para destacar del equipo", agregó.

El "Tata" aseguró que no le deja intranquilo que Raúl Jiménez se haya ido en blanco tras fallar dos ocasiones claras.

"No es relevante que Raúl no haga gol, cuando tiene la capacidad de participación que tuvo hoy, no sólo dio asistencias, inició juego, se tiró atrás, ofició de media punta, para sacar la pelota, con ese nivel de confianza el aporte es impensable para nosotros", apuntó.

"A lo mejor no pudo hacer gol pero la verdad no me preocupa no me convierta mientras el equipo tenga llegadas y que participe".