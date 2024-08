México va contra Estados Unidos en la final del Premundial Sub 20

La Selección Mexicana Sub-20 se enfrentará mañana a Estados Unidos en la final del premundial de la CONCACAF, tras haber asegurado su lugar con una victoria de 2-0 sobre Cuba en el Estadio Nou Camp.

El Tricolor resolvió el encuentro en solo siete minutos, con anotaciones de Mateo Levy y el defensa Diego Ochoa, asegurando así su pase a la final contra el actual tricampeón del torneo.

Ya con el boleto al Mundial Sub 20 en la bolsa y en un estadio en mejores condiciones que el Sergio León Chávez, el Tricolor jugó suelto, sin presión, durante el primer tiempo, ante una Cuba que no pudo competir contra el agobio.

No obstante, en el segundo lapso se encendieron algunas alertas porque fue el rival el que generó las mejores opciones, al superar una y otra vez al representativo mexicano.

The #U20Championship final is set! 🤩



🇺🇸 vs 🇲🇽 for the title 🏆 pic.twitter.com/pgMNrNpSPh