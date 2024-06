México vivirá final de la Champions League sin alcohol por ‘Ley Seca’

Los cientos de aficionados al fútbol europeo tendrán que vivir la final de la UEFA Champions League sin bebidas ‘felices’ pues todo este fin de semana, decenas de establecimientos en México aplicarán la famosa y temida ‘Ley Seca’.

La fiesta europea se vivirá sin las bebidas alcohólicas, al menos para algunos estados del país, debido a la prohibición temporal que se vivirá por las elecciones electorales 2024.

