México vs Colombia último partido amistoso del 2023: Todo lo que debes saber

México y Colombia se medirán el sábado 16 de septiembre en un encuentro amistoso, se disputará a las 18:00 Horas (Horario del centro del país) en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum en Los Ángeles California, Estados Unidos.

La Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano tuvo un 2023 lleno de contrastes cuando era interino consiguió conquistar la Copa Oro, en la fase de grupos pasaron como primeros del sector B con seis unidades, posteriormente en Cuartos vencieron 2-0 a Costa Rica, en semifinales 3-0 a Jamaica y 1-0 en la Gran Final sobre Panamá, con el respaldo de los seleccionados los directivos nombraron al Jimmy como el estratega oficial rumbo al Mundial del 2026.

Sin embargo las dudas volvieron a surgir tras su nombramiento los encuentros amistosos dejaron mucho que desear registrando empates ante Australia, Uzbekistán y Alemania y un triunfo ante Ghana, un momento crítico fue perder la ida de los cuartos de La Liga de Naciones de la Concacaf 2-0 en su visita ante Honduras, aunque en la vuelta en el Azteca dieron la vuelta al ganar 2-0 y mandar todo a la definición por penales donde se impondrían 4-2, hay mucho que mejorar.

Al ser coanfitrión de la próxima justa mundialista y no tener que disputar eliminatorias de los pocos eventos importantes que tendrá será su participación en la Copa América 2024 donde podría verse las caras con rivales importantes, aunque en la fase de grupos, tiene un sector relativamente sencillo para finalizar como primeros lo cierto es que no pueden confiarse y deben prepararse para vencer a Jamaica, Ecuador y Venezuela.

Los Cafeteteros son un contrincante de cuidado son actualmente la única selección invicta en las más recientes eliminatorias de la Conmebol, tras seis jornadas, marchan como terceros con 12 unidades con un registro de tres ganados y tres empatados.

Los colombianos dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo tendrán una misión complicada en la próxima Copa América que se realizará en los Estados Unidos al estar en uno de los grupos más complicados con Brasil, Paraguay y quien resulte vencedor entre Costa Rica y Honduras.

Al no ser Fecha FIFA México no podrá contar con su mejor once ante los colombianos, pero si dará una oportunidad de oro para probar a varios elementos que no habían entrado en convocatorias anteriores como el goleador del Puebla Guillermo Martínez.

La lista incluye a puros elementos de la Liga MX lógicamente sin contar con elementos de los finalistas América y Tigres que disputaran la Gran Final de vuelta del Apertura 2023 el domingo.

El partido lo podrás sintonizar por Azteca Deportes y TUDN.

