Mi contrato está apalabrado: ‘Tuca’ Ferreti

Arturo Sánchez

MONTERREY.- Ricardo Ferretti revela que su nuevo contrato con Tigres ya está apalabrado y que firmarlo no le quita el sueño, como sí lo hizo el dolor en la cadera que sintió, dijo, antes de realizarse la operación.

El timonel auriazul señaló que aún no ha firmado y está confiado en que pueda suceder en cualquier momento, pues es un tema que ya tiene seguro con su directiva.

"Me siento muy tranquilo con lo de mi contrato, yo creo que ustedes están más preocupados que yo. No se preocupen, tranquilos. Mi contrato está apalabrado, soy una persona antigua y me han enseñado que la palabra es más importante que la firma. Yo di mi palabra y tengo la palabra de mi directiva y somos personas mayores, hechos a esta manera", sentenció el "Tuca".

"No hay ninguna fecha con la llegada de Mauricio, como él mismo lo ha mencionado, viene a aportar toda su capacidad, su conocimiento y viene a integrarse a este grupo. Sabemos lo que va a aportar a la institución, pero el hecho de que esté apalabrado es de una situación desde antes de que él llegara, empezamos a platicar del contrato en septiembre del año pasado y ahorita es cuestión de tiempo pero sin que nosotros tengamos problema", explicó.

Tras la cirugía en la cadera a la que se sometió un par de semanas atrás, el entrenador felino reconoció sentir una gran mejoría y ya está listo para iniciar con su rehabilitación.

"Me siento muy bien, después de la operación me siento excelente. Hay una etapa en la que hay que cicatrizar y después empezar la rehabilitación. Me siento mejor ahorita que antes de la operación, porque antes tenía muchos dolores, era mucha dificultad para todo, hasta para dormir, pero gracias a Dios me siento muy bien", expresó Ferretti.

Al brasileño, de 67 años, le tocó inocularse la vacuna contra el Covid-19 ayer, en el municipio de Santa Catarina, y habló sobre cómo fue el proceso en la Preparatoria 23 de la UANL.

"Estuvo espectacular. Las personas, muy bien organizada, todo era muy bien, fácil, la gente caminaba, los requisitos, la verdad felicitarlos por todo lo que hicieron para vacunarnos. La verdad estoy muy agradecido con lo que hicieron", mencionó.