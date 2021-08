Miguel Aguilar, un mexicano más a Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO.- El pitcher mexicano Joakim Soria fue cambiado de los Diamondbacks de Arizona a los Blue Jays de Toronto y eso abrió un espacio para que Miguel Aguilar de 29 años, recibiera el tan ansiado llamado a Grandes Ligas.

El lanzador nacido en Ciudad Obregón esperó 10 años para ser llamado a la Gran Carpa con Arizona. Hoy, todos esos esfuerzos han valido la pena; una lucha que nunca abandonó sin importar el pasar de las primaveras.

"Muy contento por este logro que por fin se dio. No me iba a quitar esta meta, estoy muy agradecido con la oportunidad. A la edad que tengo puede ser un ejemplo de perseverancia. Nunca estuvo en mi mente volver a México, tenía esa meta fija de que por mí no iba a quedar, que si no llegaba el llamado sería parte de la organización. Nunca pasó por mi mente rendirme", comentó en conferencia de prensa.

Armando Aguilar podría convertirse en el mexicano 139 en Grandes Ligas, luego del debut de Manuel Rodríguez (138) con los Cubs de Chicago ante los Nationals de Washington; el nacido en Yucatán ponchó a par de bateadores, no permitió hits y colgó el cero.

"El trabajo que he venido haciendo en la organización, me conocen mejor. Me pidieron que hiciera lo mismo que hemos venido haciendo, aportar las cosas lo mejor que pueda y fue lo que me dijo el manager", agregó.

En un roster no oficial, su nombre aparecía para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Novena de México; sin embargo, al final no apareció en el definitivo, situación que ve con otra perspectiva.

"Siempre por algo pasan las cosas. Ese roster no era oficial y por algo no fui, tal vez por esto. Es un sueño de todo pelotero, el representar a tu país", concluyó.