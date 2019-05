Miguel González "Michel", nuevo entrenador de Pumas

Agencias

Además de confirmar la salida de Bruno Marioni de la dirección técnica de los Pumas, la directiva felina encabezada por Jesús Ramírez, anunció este jueves que en efecto será el español Miguel González "Michel", quien tome su lugar con un contrato de dos años.

"El señor Miguel González "Michel" será el nuevo DT de nuestro equipo. Michel cuenta con una basta trayectoria como jugador en diferentes equipos, participó en dos copas del mundo en la Selección y en otra etapa de su vida trabajó a nivel inferior en el Real Madrid y además ha dirigido en España, Francia y Grecia. Michel vendrá con nosotros prácticamente por dos años".

El directivo felino señaló que la decisión fue tomada luego de analizar el rendimiento deportivo durante todo el año futbolístico, por lo que se decidió prescindir de Bruno Marioni.

"Estas últimas semanas me he dedicado a analizar el año futbolístico del primer equipo, me he entrevistado con todos los jugadores, cuerpo técnico y después de hacer un análisis en todos los aspectos quiero informar que Pumas tomará un rumbo diferente".

"En primer lugar quiero compartirles que el Señor Bruno Marioni ha dejado de ser DT del primer equipo y quiero agradecer todo su trabajo, desearle lo mejor".

Jesús Ramírez, exjugador de Pumas que ahora es directivo, durante el anuncio de la incorporación de Michel. (Foto: @PumasMX)

Michel ya tiene lista de canteranos

Luego de ser anunciado oficialmente como nuevo entrenador de Pumas, Míchel ya trabaja para la conformación de su equipo y la directiva le ha proporcionado una lista de nombres de juveniles con los que podría comenzar su trabajo desde Fuerzas Básicas.

Jesús Ramírez, presidente deportivo de los felinos, confirmó que será la próxima semana cuando el español llegue al país y se incorpore a los trabajos de análisis de refuerzos y bajas.

“No les puedo adelantar nada (sobre tema de refuerzos) porque sería muy irresponsable de mi parte, pero obviamente ya lo platicamos”, dijo y agregó: “Fíjate que él de alguna manera ya me pidió una lista de chicos (de Fuerzas Básicas) con los cuales se trabaja. Como les comentaba, él se identifica con esta filosofía de Cantera y no tendremos problema con eso”.

Asimismo, Ramírez señaló que Marcello Capirossi (entrenador de porteros) y Daniel Ipata (preparador físico) continuarán con la institución y serán complemento del equipo de trabajo con el que llegue el nuevo timonel.

“Él viene con un cuerpo técnico, pero obviamente también mantendremos esa filosofía de la gente de casa”.

(Info: mediotiempo)