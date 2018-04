'Apalean' a pitcher mexicano, entérate cómo, cuándo y dónde

Agencia

TORONTO.- El pitcher mexicano, Miguel González es “apaleado” por Toronto en Grandes Ligas.



De acuerdo con Notimex, el pitcher mexicano Miguel González fue recibido a palos y sufrió el primer revés en este inicio de la temporada regular de las Ligas Mayores de béisbol, en la derrota de su equipo, Medias Blancas de Chicago, por 5-14 ante Azulejos de Toronto.

González, nacido en Guadalajara, Jalisco, hace 33 años, estuvo en la lomita de las responsabilidades durante cinco entradas, en las que le pegaron ocho imparables, dos de ellos de vuelta entera, le hicieron seis carreras, dio dos bases por bola y ponchó a cuatro.

