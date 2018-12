El día que Tyson entró drogado al ring ¡y ganó!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El polémico Mike Tyson, calificado como una de las figuras del boxeo internacional, confesó en una entrevista radiofónica que siempre ha fumado marihuana; también reveló que una vez ingresó drogado al ring, y a pesar de eso, ganó por nocaut técnico.

En 2018 el ex púgil estadounidense abrió "Tyson Ranch", una plantación de cannabis de más de 80 mil metros cuadrados dedicado a la venta y estudio de la marihuana. "Voy a producir la mejor", aseguraba tras poner en marcha su negocio en California, ciudad en la que se legalizó el consumo, publica el portal web Infobae.

"Fumé marihuana justo antes entrar en el vestuario para pelear contra Andrew Golota… y no me afectó. Le hizo más efecto a él", reconoció el neoyorquino en el programa "Dan Patric Show". Aquel combate del 20 de octubre del 2000 significó su vuelta al ring después de pasar quince meses alejado del cuadrilátero, suspendido por el mítico mordisco en la oreja a Evander Holyfield.

La pelea terminó por nocaut técnico de Tyson. El polaco Golota no pudo salir a disputar el tercer round y se retiró del recinto abucheado por los miles de fanáticos que habían acudido al Palace of Auburn Hills de Michigan.

"Toda mi vida fumé, básicamente", explicó al mismo medio al mismo tiempo en el que afirmaba que esa había sido la única vez en su carrera que había fumado antes de entrar al cuadrilátero.

Durante mucho tiempo Mike Tyson fue un fiel activista del uso del cannabis con fines médicos: "He estado peleando por más de 20 años y tengo muchos dolores y molestias (…) Si no tuviera cannabis, no sé qué pasaría", confesó el ex boxeador a CBC Los Ángeles.

"Voy a producir la mejor marihuana de la zona, por lo que no me preocupa la competencia", aseguró en septiembre. El estadounidense aprovechó que en noviembre de 2016 California despenalizó el consumo de marihuana para los mayores de 21 años.