Mike Tyson vs Jake Paul: Iron Mike pierde por decisión unánime

Mike Tyson, ex-campeón de los Pesos Pesados, la noche del viernes regresó al ring a los 58 años de edad, hecho que paralizó al mundo y que también desconcertó tras caer ante el youtuber y boxeador, Jake Paul, por decisión unánime.

Tyson, también conocido como Iron Mike, vino de más a menos durante la batalla pactada a 8 rounds de dos minutos cada uno en el Estadio de los Cowboys, en Arlington, el cual fue vista por millones de personas alrededor del mundo a través de la plataforma de streaming Netflix.

Fuer cerca de las 23 horas que se entonó el himno de los Estados Unidos, cuya responsable de entonar las estrofas fue Katie Tylor y seguidamente, al finalizar dio inicio al momento más esperado por los asistentes, que entre ellos se encontraban personajes del entretenimiento y deportistas reconocidos.

Asimismo, fue la entrada del youtuber Jake Paul que fue visto a bordo de un vehículo, mientras sonaba de fondo In the Air Tonight, junto a su hermano y personal de su equipo de trabajo.

Jake paul shows humility and respect to Mike tyson as he’s declared the winner in the fight against Mike tyson. pic.twitter.com/jAeFOo5lpd