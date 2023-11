Milán vs Dortmund Fecha 5 Champions League 2023/24 ¿Cómo llegan?

El Milán y el Borussia Dortmund se enfrentarán en un encuentro correspondiente a la jornada 5 de la Fase de Grupos de la Temporada 2023/24 de la Champions League, se celebrará el martes 28 de noviembre a las 14:00 horas (Horario del centro de México) en el San Siro.

Los Rossoneri en su compromiso por la fecha 4 del torneo internacional consiguieron su primera victoria en esta campaña, un triunfo muy importante , se impusieron como locales 2-1 ante el PSG, el club italiano inició perdiendo con una anotación al minuto nueve, pero no se desesperaron y consiguieron la remontada con los goles de Rafael Leão al 12 y Olivier Giroud al 50.

Il Diavolo había iniciado su participación con ciertas dudas en sus primeros dos compromisos habían igualado sin anotaciones, mientras que en la jornada 3 con el equipo francés había caído 3-0 en el Parque de los Príncipes, por el momento marchan como terceros del sector F con cinco unidades con un registro de uno ganado, dos empatados y uno perdido además de una diferencia de goles de -2, en esta recta final saben que es indispensable no dejar escapar puntos.

Bonding in training ⚽💪#SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/lG6Y08JAhO