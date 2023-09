Milán vs Newcastle Fecha 1 Champions League 2023/24: Todo lo que debes saber

Milán y Newcastle se medirán en la primera jornada de la Fase de Grupos de la Temporada 2023/24 de la Champions League, el partido se disputará el martes 19 de septiembre, a las 10:45 horas (Horario del centro de México), en el San Siro.

Los Rossoneri quieren limpiar sus heridas vienen de sufrir una dolorosa derrota en el derbi de della Madonnina cayendo con su némesis el Inter 5-1 el gol de la honra fue realizado por Rafael Leão, ahora tienen que darle la vuelta a la página rápidamente para encarar de la mejor manera su presentación en la competición internacional de clubes más importantes y como locales.

l Diavolo en el arranque de la Serie A tras cuatro jornada disputadas marcha como tercero con nueve unidades con un saldo de tres ganados y el descalabro mencionado, sus triunfos fueron ante el Bolonia 0-2, el Torino 4-1 y la Roma 1-2, los dirigidos por Stefano Pioli quieren trascender en la Champions, recordando que la campaña pasada la 2022/23 fueron eliminados en semifinales por el Inter con un global de 0-3, redoblaran sus esfuerzos para hacer una buena actuación.

Las Urracas en su compromiso más reciente lograron imponerse por la mínima diferencia al Brentford el único tanto fue obra de Callum Wilson de penal al 64, aunque no han tenido el mejor de los comienzos en esta temporada en la Premier League.

Considerando que tras cinco partidos disputados solo han obtenido seis puntos con un registro de dos victorias y tres derrotas, previamente se habían impuesto 5-1 al Aston Villa, para después caer de forma consecutiva 1-0 con el Manchester City, 1-2 con el Liverpool y 3-1 con el Brighton, por lo que deben seguir mejorando apelando a que la campaña anterior en la liga inglesa sorprendieron finalizando como cuartos con 71 puntos lo que le permitió regresar a la Champions.

➕3️⃣



Thank you for your fantastic support at St. James’ Park this afternoon.



Onto Milan on Tuesday in the #UCL… 👀🇮🇹 pic.twitter.com/DKn2DenhVL