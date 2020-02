MLB planea expandir los playoffs a 14 equipos

ESTADOS UNIDOS.- La Major League Baseball está considerando expandir los playoffs a casi la mitad de los 30 equipos y permitir que los equipos con comodines de mejor clasificación elijan oponentes.

Los playoffs crecerían de 10 clubes a 14 según el plan, según informó el lunes el New York Post. Habría cuatro comodines en cada liga, en lugar de dos.

Los detalles fueron confirmados por una persona familiarizada con la propuesta que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque MLB no autorizó ningún comentario público. Otra persona, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que MLB ha estado analizando varios planes.

Cualquier propuesta tendría que ser negociada con la asociación de jugadores. El actual convenio colectivo se extiende hasta la temporada 2021.

"Ampliar los playoffs de una manera sensata es algo que vale la pena discutir cuando es parte de una conversación mucho más completa sobre el estado actual de nuestro juego", dijo el jefe del sindicato Tony Clark en un comunicado.

Solo el ganador de la división con el mejor récord de temporada regular avanzaría directamente a la Serie de División según el plan. Los otros dos ganadores de la división y los equipos comodín comenzarían en una ronda de los mejores tres.

El ganador de la división con el segundo mejor récord elegiría a su oponente entre los tres equipos de comodines con la semilla más baja. El ganador de la división con el tercer mejor récord podría elegir entre los dos comodines restantes. El mejor comodín se enfrentaría al equipo que quede después de que los ganadores de la división elijan.

Las selecciones se realizarían en un programa televisado.

MLB restringió durante mucho tiempo su postemporada solo a los ganadores del banderín que se enfrentan en la Serie Mundial. Los equipos de postemporada se duplicaron a cuatro con la división de cada liga en dos divisiones en 1969, luego a ocho con la realineación a tres divisiones y la adición de un comodín en 1995, un año más tarde de lo planeado debido a una huelga de jugadores.

La postemporada alcanzó su actual 10 con la adición de un segundo comodín y una ronda de comodines en 2012.

Una postemporada de 14 equipos significaría que el 47% de las franquicias llegan a los playoffs, lo que podría hacer que algunos clubes no entren en modo de reconstrucción. La asociación de jugadores ha criticado a los equipos por lo que llama "tanque".

Doce de los 32 equipos de la NFL (38%) llegan a los playoffs, junto con 16 de 30 en la NBA (53%) y 16 de 31 en la NHL (52%), que se expande a 32 franquicias la próxima temporada.

Los playoffs ampliados crearían más contenido para las emisoras. Los contratos de MLB con ESPN y Turner se extienden hasta 2021 y su acuerdo con Fox se extiende hasta 2028.