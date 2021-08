MLS: “Chicharito" sería suspendido si se niega a ir al Juego de Estrellas

ESTADOS UNIDOS.- Pese a estar lesionado y ver un panorama complicado rumbo al Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX, Javier "Chicharito" Hernández podría ser sancionado por la liga estadounidense al perderse este partido.

Desde hace algunos años la MLS impuso una sanción para aquellos que estén convocados al All Star y no se presenten a jugar.

El delantero mexicano podría ser castigado por la MLS y debido a una regla que apareció con la llegada de Zlatan Ibrahimovic a la liga. De acuerdo con la determinación identificada con el apellido del futbolista sueco.

CON O SIN LESIÓN, JUEGA EL ALL STAR GAME



Debido a su lesión, el Chicharito Hernandez se podría perder el #AllStarGame de la MLS y Liga MX, donde de no hacerlo sería sancionado por su liga



La #MLS lo ha hecho en partidos anteriores, donde el mexicano no sería la excepción.