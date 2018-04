'L.A. Galaxy sería campeón de la Liga MX': Giovani Dos Santos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El atacante mexicano, Giovani Dos Santos quien actualmente juega en la Major League Soccer ha lanzado unas declaraciones que podrían resultar polémicas pues asegura que Los Angeles Galaxy sin duda se levantarían como campeones en la Liga MX, esto en una entrevista para la cadena ESPN.

De igual forma descartó que podrían despacharse a los ‘Cuatro Grandes’ del futbol mexicano; América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, además de Tigres UANL quien ha sido una de las plantillas más destacadas durante los últimos años.

“La Liga MX es una de las mejores ligas del mundo quitando a las de Europa, pero cada una tiene su dificultad. Pero claro que quedaríamos campeones”.

También te puede interesar: ‘Rafa’ Márquez se retira del fútbol profesional

El futbolista del LA Galaxy que no se arrepiente y cree haber tomado la mejor decisión al firmar por el equipo de Estados Unidos, pues desde el primer momento estaba plenamente convencido de lo que deseaba en su carrera; “te lo digo en serio, con el corazón en la mano. Si en ese momento me hubieran llamado de algún equipo y tengo el Galaxy, elijo al Galaxy”, indicó el ’10’ de los Galácticos.

Giovani dos Santos says @LAGalaxy would win the Liga MX title. 😉 More: https://t.co/aoEDAX3Cvi pic.twitter.com/kiHiMjX0KI