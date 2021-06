Moreno llega al Club Rayados de Monterrey

Erick Gonzalez

MÉXICO.- El defensor mexicano, Héctor Moreno, no dudó en llegar a Rayados y cumplir su deseo de volver a al país.

Tras su larga carrera en Europa, acumulando casi 14 años fuera del País, Moreno se mostró ilusionado por regresar para jugar con el Monterrey, al que calificó como un club exigente, y que le servirá para llegar pleno a Qatar 2020 con el Tri.

Mediante un video de subido en la cuenta oficial de Twitter de Rayados, Moreno hablo sobre su llegada al club.

"Todo ha sido súper rápido, hemos tenido un trato súper bueno con Duilio (Davino), he hablado con Javier (Aguirre) también acerca de lo que es el club, de lo que es la Ciudad y no tuvimos una duda. Fue la llamada de un primer equipo mexicano que tuvimos y se cerró tan rápido porque era nuestra ilusión poder venir a Monterrey", dijo el defensa mexicano en una entrevista con el club

"La ilusión más grande que tengo es poder llegar al Mundial que viene de la mejor manera, y Rayados es lo mejor que pude haber hecho. Me gusta el hecho de estar en un equipo como éste, que la exigencia es máxima, que es estar en los primeros lugares. Lo más bonito es la presión, por así decirlo, de pelear por el campeonato".

Viejos conocidos se reencuentra

El seleccionado nacional se reencontrará en Monterrey con Javier Aguirre, quien lo dirigió con la Selección Nacional y en el Espanyol de Barcelona, además de Celso Ortiz, en el AZ Alkmaar.

"Hablé con Javier y con la gente que está en el equipo, habla maravillas de ellos, lo que había como afición y de lo que había como equipo. Es algo que me llena de orgullo, que un equipo así me busque y me gusta estar en un lugar así", dijo.

"Tuve a Celso en Holanda y hemos hablado un par de veces de la institución, ellos me replicaban lo que yo sentí, un club que estaba en la cima, que quiere seguir creciendo, que no se relaja, que busca la manera de crecer".

Héctor Moreno se convirtió en el primer refuerzo de Rayados de cara al Apertura 2021, y todavía se espera el anuncio del arquero Esteban Andrada, procedente de Boca Juniors.

