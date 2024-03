Morgan brilla con un triplete en la victoria 4-0 contra el Inter Miami

En un emocionante encuentro disputado bajo condiciones climáticas adversas, Lewis Morgan brilló con un impresionante triplete, marcando así su segundo hat-trick en la MLS. Además, Dante Vanzeir se destacó con cuatro asistencias clave que contribuyeron al contundente desempeño del equipo.

El venezolano Wikelman Carmona también dejó su huella con un gol crucial.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo del equipo dirigido por Gerardo Martino, Inter Miami no pudo superar a su rival en esta ocasión. Con un plantel diezmado por lesiones y convocatorias internacionales, el equipo se vio superado por un adversario determinado. El resultado igualó a ambos equipos en la cima de la Conferencia Este, con 10 puntos cada uno, aunque Inter Miami ha disputado un partido más que su rival.

Messi, quien arrastra una lesión en el isquiotibial derecho, fue uno de nueve jugadores de Inter Miami descartados por lesiones o las convocatorias de la fecha FIFA. Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, el trío de históricos del Barcelona, estuvo en el once titular del “Tata” Martino.

Morgan, quien jugó con Inter Miami entre 2020-21, adelantó a los Red Bulls a los tres minutos. También marcó a los 51 y 70.

Cheeky little pass from Dante Vanzeir to set up Lewis Morgan for the 1-0 against Inter Miami in the third minute of the game.#RBNY 1-0 #InterMiamiCF pic.twitter.com/0dhZylznUK — South Ward Network (@southward96) March 23, 2024

🚨Watch: Lewis Morgan’s second of the game against Inter Miami.



pic.twitter.com/Y3Kvwm2Tjr — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) March 23, 2024

The effort here from Lewis Morgan is incredible. Doesn't let the play die, pays off in a goal. #RBNY https://t.co/SFw0Z4KhXM — Andrew Vazzano (@AVRBNY) March 23, 2024

Carmona anotó a los 66.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿⚽️⚽️⚽️| 𝙇𝙚𝙬𝙞𝙨 𝙈𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣



What a night for Lewis Morgan against his former club!



The New York Red Bulls forward scored a hat trick in their 4-0 win over Inter Miami in the MLS.

pic.twitter.com/oirbN8nynk — Everything Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@AboutScotlandd) March 23, 2024

También el sábado, el gol del volante español Nacho Gil cerca del final de la primera le dio al New England Revolution el empate 1-1 contra el Chicago Fire. El Revolution rompió su racha de cuatro derrotas al comienzo de la temporada.

Con información de AP.