Muere atleta olímpica de París 2024 tras ser quemada por su pareja

La atleta Rebecca Cheptegei de Uganda que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, perdió la vida este jueves después de que su pareja le echara gasolina y le prendiera fuego.

Cheptegei es recordada por haber participado en la justa olímpica en Francia, específicamente en la prueba de maratón.

De acuerdo con la Federación de Atletismo de Uganda (UAF, por sus siglas en inglés), la atleta olímpica fue atacada el domingo por su pareja sentimental de nacionalidad keniana, quien la roció con gasolina y luego le prendió fuego.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb — UGANDA ATHLETICS FEDERATION🇺🇬🇺🇬 UAF (@UgaAthletics2) September 3, 2024

Hasta el momento, se sabe que los vecinos de Rebecca extinguieron las llamas de su cuerpo y la llevaron junto con su agresor al hospital.

Tal parece que el ataque dejó un 80 por ciento del cuerpo de la atleta cubierto de quemaduras, mientras que su agresor sólo terminó con quemaduras leves.

El 3 de septiembre, la UAF informó en su cuenta oficial en X (antes Twitter) que Rebecca había sufrido lesiones graves y se encontraba hospitalizada en el Hospital Universitario y de Referencia Moi en Eldoret.

Lamentablemente, el doctor Owen Menach, director de aquel hospital reveló a los medios locales que Rebecca perdió la vida después de que sus organos fallaran.

“Hace apenas unas semanas representaste a nuestra nación en la carrera de maratón femenina y todo el país estaba lleno de emoción y ahora lloramos por tu doloroso fallecimiento. Descansa en paz, Rebecca”.

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE — UGANDA ATHLETICS FEDERATION🇺🇬🇺🇬 UAF (@UgaAthletics2) September 5, 2024

En su publicación de este jueves 5 de septiembre, la Federación de Atletismo de Uganda solicitó a su gobierno y al de Kenia resolver este caso.

El presidente del Comité Olímpico de Uganda, Donald Rukare, también confirmó la muerte de la deportista en redes sociales.

“Nos hemos enterado del triste fallecimiento de nuestra atleta olímpica Rebecca Cheptegei tras un brutal ataque por parte de su novio. Que su alma descanse en paz y condenamos enérgicamente la violencia contra las mujeres. Este fue un acto cobarde y sin sentido que ha provocado la pérdida de una gran atleta. Su legado seguirá perdurando”.

We have learnt of the sad passing on of our Olympic athlete Rebecca Cheptegei OLY following a vicious attack by her boyfriend. May her gentle soul rest in peace and we strongly condemn violence against women. This was a cowardly and senseless act that has led to the loss of a… pic.twitter.com/V8Mog3oMOX — Donald Rukare (@drukare) September 5, 2024

Con información de Reforma y la Federación de Atletismo de Uganda