Muere el “Kaiser” Beckenbauer, leyenda del fútbol mundial

El fútbol ha perdido a un personaje ejemplar, Fallece Franz Beckenbauer a los 78 años, líder nato y un modelo a seguir para todo el que jugara su posición defensiva.

Fue campeón del mundo con Alemania como jugador y DT, una de las más grandes figuras de la historia.

Uwe Wolf, zaguero central alemán que jugó en México con el Necaxa y el Puebla, recuerda al capitán campeón del mundo con Alemania en 1974, lamenta el fallecimiento del Kaiser, que también se coronó como técnico de su Selección en el Mundial de Italia 90.

Wolf comentó a Grupo REFORMA.

"Es un día triste, no solamente en Alemania sino en todo el mundo. Él como futbolista fue un grande y también una gran persona. Mis amigos de América Latina, los compañeros con los que jugué, me escriben de Perú, Brasil, México, me dicen: 'es un día triste para el futbol'. Él estaba en otro nivel, tenía una técnica impresionante, claro el juego era más lento que hoy, pero él fue un crack. Él estuvo al nivel de Pelé, aunque él siendo un delantero que están más en el ojo de los aficionados porque hacen los goles; pero los pases de Beckenbauer eran espectaculares, impresionantes".