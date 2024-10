Muere George Baldock, jugador del Panathinaikos, a los 31 años

El mundo del fútbol se encuentra de luto este miércoles tras la sorpresiva muerte de George Baldock, defensa inglés del Panathinaikos, a la edad de 31 años.

La noticia fue confirmada por la cadena griega SKAI y la Federación Griega de Fútbol, generando conmoción entre aficionados y colegas del deporte. Hasta el momento, no se ha confirmado si la jornada de la Superliga griega se suspenderá en señal de duelo.

De acuerdo con los primeros reportes, George Baldock fue hallado muerto en su residencia en Atenas, específicamente en el barrio de Glifada.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB