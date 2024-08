Muere Lazar Đukić, competidor de ‘CrossFit Games 2024’ en lago de Texas

Un trágico incidente ocurrió en los CrossFit Games 2024 el jueves en Fort Worth, Texas, cuando el atleta Lazar Đukić, de 28 años, falleció mientras competía en la parte de natación del evento.

Đukić, originario de Serbia, se encontraba participando en una carrera de 800 metros en el lago Marine Creek, cuando desapareció cerca del final de la prueba. Las autoridades fueron notificadas alrededor de las 8 de la mañana, y aproximadamente dos horas después, los primeros en responder recuperaron el cuerpo del atleta del agua.

Los CrossFit Games confirmaron la noticia en un comunicado emitido este 08 de agosto, expresando su profunda tristeza por la muerte del competidor.

Lazar Đukić, quien había competido en los CrossFit Games en años anteriores, ocupó el tercer lugar en Serbia y el 88º a nivel mundial en la categoría masculina. En los días previos al evento, Đukić había alentado a sus seguidores a ver la carrera a nado individual a través de su cuenta de Instagram.

La competencia de natación se realizó como parte de una prueba que combinaba una carrera de 3.5 millas con una sección final de 800 metros en el agua.

Fotos y videos compartidos en redes sociales mostraron a cientos de atletas calentando antes del inicio del evento, mientras que siete unidades de bomberos respondieron a la posible emergencia de ahogamiento en el lago.

REST IN PEACE: 28-year-old Lazar Đukić has been identified as the CrossFit Games athlete who drowned at a Fort Worth lake earlier this morning.



