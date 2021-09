Mundial 2022: ¿Quiénes son los primeros rivales de México rumbo a Qatar?

El camino de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 inicia hoy en el Estadio Azteca, cuando reciba a Jamaica, en el primer partido del octagonal de la Concacaf. Gerardo Martino vivirá su tercera eliminatoria como director técnico y espera que sea un panorama tranquilo para conseguir el objetivo de llevar al Tricolor a su octavo mundial de forma consecutiva.

¡HOY JUGAMOS! ⚽️ 🇲🇽 🆚 🇯🇲

Vamos por nuestros primeros tres puntos en la eliminatoria rumbo a 🇶🇦 2022. 💪🏻



¡Su apoyo será muy importante esta noche, Incondicionales! 💚#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/N9zdj4ntQk — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 2, 2021

Eso sí, es probable que el estratega argentino no esté en el Coloso de Santa Úrsula y que tampoco viaje para los choques en Costa Rica (domingo) y Panamá (miércoles), ya que sufre de una molestia en el ojo que le impediría trasladarse. De hecho, no estuvo en el reconocimiento de cancha que su equipo hizo anoche. No hacía falta, ya que sus jugadores sólo hicieron acto de presencia, para no contravenir las reglas estipuladas por la FIFA.

No obstante, la presión es máxima. El Tata viene de perder dos finales consecutivas ante Estados Unidos, pero sabe que esto no afectará en el andar de México en la eliminatoria y no promete que su clasificación al Mundial se consiga "caminando", palabra que se puso de moda con Ricardo La Volpe.

"La mejor manera de llevar una eliminatoria tranquila es ganar partidos. Podremos encaminarnos mas rápido en la eliminatoria si es así. La obsesión es pasar, y lo que ocurrió en la Nations League y Copa Oro poco tiene que ver en esta eliminatoria", comentó, serio, el entrenador nacional.

La expectativas del estratega argentino son altas y desea que México tenga un torneo tranquilo para lograr el objetivo, que es asistir al Mundial. "Inicio con todo el optimismo, con el deseo de hacer una buena eliminatoria. Me guío por el estado de forma de los jugadores y por la confianza que hay en ellos.

Tenemos el deseo y las ganas de hacer una buena eliminatoria", aceptó, en el marco del encuentro contra Jamaica, el cual se efectuará a puerta cerrada, ya que el Tricolor debe pagar la sanción por el grito "¡Eeeeh pu...!" durante el Preolímpico a Tokio 2020.

El "Tata" reveló la clave para cumplir con el objetivo de a Qatar

Martino también expresó cuál será la clave para tener éxito en el ciclo clasificatorio que inicia hoy.

"Lo que más nos acerca a la posibilidad del éxito es jugar nuestro mejor futbol, con nuestra idea de tener el protagonismo del partido la mayor parte del juego. En la medida que nos acerquemos a nuestra mejor versión, tendremos más chances de ganar", dijo.

Esta noche de jueves debe hacerlo, porque no hay pretextos ante la debilitada Jamaica.

Hoy volvemos a casa para dar el primer paso rumbo a 🇶🇦 2022. 🤩@G500Mx tiene los detalles de la hora en la que será nuestro encuentro 🆚🇯🇲. 👏#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/cMtWE9p8zp — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 2, 2021

