Mundial de Clubes 2025: Apple TV va por los derechos de transmisión

¡Está demasiado cerca! Apple TV está a nada de pactar un acuerdo por los derechos de transmisión de los partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 (el primero en la historia con 32 equipos) a cambio de la exorbitante cantidad de mil millones de dólares.

La primera Copa del Mundo con este formato tendrá a equipos como Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, PSG, Inter, Juventus, Flamengo, Fluminense y Palmeiras, entre otros, por lo que el gigante tecnológico no quiere quedarse fuera de la jugada y por ello está dispuesto a pagar esa millonaria cifra, de acuerdo con informes de The New York Times.

Incluso existe una posibilidad de que el Inter Miami, con Lionel Messi, dispute el torneo, siempre y cuando sea el elegido para ocupar el boleto extra que se le dará al país anfitrión del torneo, Estados Unidos.

El torneo durará un mes, presumiblemente entre junio y julio.

La FIFA se vio en la necesidad de buscar un formato más atractivo para atraer emisoras, patrocinadores y audiencia un torneo que no ha despegado, quizá porque solo competían los campeones de cada confederación, por lo que prácticamente el interés se centraba en el duelo entre UEFA y Conmebol, como si fuera la antigua Copa Intercontinental.

The fourth and final @Concacaf place at the FIFA Club World Cup 2025 is up for grabs and will go to the winners of the 2024 @TheChampions Cup, which is currently at the semi-final stage.



Find out which teams remain in the hunt to qualify: pic.twitter.com/RYlOfqqNcm