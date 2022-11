Mundial Qatar 2022: ¿Cuándo y dónde ver el partido México vs Arabia Saudita?

En la última jornada del Grupo C del Mundial Qatar 2022, México ya no tiene otra opción que no sea el triunfo este miércoles ante la Selección de Arabia Saudita.

Con un punto y en el fondo del sector C, la Selección Mexicana requiere de un triunfo para mantener la esperanza de clasificar a la siguiente ronda; un empate o derrota eliminaría al Tricolor.

Sin embargo, con el triunfo no alcanzaría, al menos que Polonia derrote a la Selección de Argentina, lo cual sería una sorpresa.

En caso de un empate o triunfo de Argentina, todo se definirá por la diferencia de goleo en el Grupo C.

¿A qué hora y dónde ver el partido de México vs Arabia Saudita?

• Fecha: Miércoles 30 de noviembre. • Horario: 13:00. • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix, Sky Sports. • Sede: Estadio Lusail.

Chicharito y Carlos Vela, los últimos anotadores de México en un Mundial

Ya son 384 minutos que registra la Selección Mexicana sin poder anotar gol en una Copa del Mundo. En Qatar 2022 ya suma 180 minutos y se encuentran al borde de la eliminación.

El Tricolor de Gerardo "Tata" Martino no pudo ante Polonia y esta ocasión también se fue sin goles ante Argentina, en la segunda fecha de la Fase de Grupos.

El último gol de México en una Copa del Mundo se dio en Rusia 2018, en el duelo de la fase de grupos ante Corea del Sur, partido que terminó en triunfo tricolor (2-1).

El último gol lo hizo Javier "Chicharito" Hernández al minuto 66 del enfrentamiento ante los asiáticos; Carlos Vela abrió el marcador desde los 11 pasos al minuto 26.

(Con información de El Universal)