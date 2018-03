Descarga el álbum del Mundial en tu smartphone y llénalo gratis

Agencia

MÉXICO.- La fiebre del Mundial Rusia 2018 está en aumento. A menos de 100 días de la Copa del Mundo, que tendrá a Perú de vuelta luego de 36 años, la FIFA y Panini se unieron para lanzar un álbum virtual del torneo.

¿Cómo puedes conseguir el álbum virtual Panini? Primero deberás descargar la aplicación, para web o móvil, desde Play Store o Apple Store.

Para comenzar a completar esta versión del álbum Panini no es necesario registrarse en la página de la FIFA. Sin embargo, si deseas continuar llenando el coleccionable en otro dispositivo, será necesario que inicies sesión.

Por día, recibirás tres paquetes gratuitos para que puedas llenar el álbum digital Panini. Si también juntas la versión física, podrás recibir más figuras ya que en el dorso de cada cromo hay códigos, los cuales deberás introducir en la aplicación.

El álbum de Panini y la FIFA cuenta con una zona de intercambio, permitiendo generar un grupo de coleccionistas hasta con once integrantes.

"Todos los jugadores del concurso Panini que completen sus álbumes antes del plazo del 31 de agosto entrarán en un sorteo de premios, que ofrecerá 50 primeros premios y 50 premios de consolación", se indica en la web de la FIFA.

IT'S HERE!🏆



Start building your 🇷🇺Russia 2018 Panini Digital Sticker Album today! #GotGotNeed #WorldCup



More 👇 https://t.co/h6UB80kLPa pic.twitter.com/SHPjrR7G1l