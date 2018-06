Agencias

MÉXICO.- Tras mandarle un mensaje a su madre luego de convertir uno de sus dos tantos a Panamá en el Mundial, salió a la luz en Bélgica una carta que el delantelo Romelu Lukaku escribió a su progenitora donde detalló lo complicado que fue su niñez debido a que su familia estaba en la ruina.

"Nunca dije una sola palabra porque no quería que ella (mamá) se estresara. Pero había veces que sólo comíamos el almuerzo, porque mi madre convenció al panadero que nos prestara un pan a mí y a mi hermano todos los días con la condición de que ella los pagaría los fines de semana. No sabía lo que pasaba”, señaló el atacante.

“Recuerdo, me servía la leche con una sonrisa, como si todo fuera genial. Pero me daba cuenta en seguida que estaba mezclando la leche con agua. No teníamos suficiente dinero para que nos alcanzara toda la semana. Eso no me lo permití y fue como si alguien chasqueara los dedos y me despertara. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No podía ver a mi madre vivir así. Nah, nah, nah. No podía hacer eso”, añadió.

El ahora uno de los futbolistas mejor pagados en el Manchester United recordó que siempre fue aficionado a los videojuegos; sin embargo, cuando llegó a conseguir uno tenía que comprar juegos más baratos.

"Solo tuve la PlayStation 2, pero jugaba con juegos de la uno porque eran más baratos. Por eso ahora soy un adicto a los videojuegos, quiero todo lo que me faltaba cuando era niño”, escribió Romelu Lukaku.

