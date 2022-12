El mundo del fútbol lamenta el fallecimiento de "El Rey" Pelé

Hoy es un día triste para el mundo del futbol, este jueves 29 de diciembre, Edson Arantes do Nascimento o también conocido como Pelé, falleció a la edad de 82 años. Tras el suceso, medios y figuras del mundo deportivo lamentaron la muerte del astro brasileño.

Por medio de Instagram, la hija del exfutbolista, Kely Nascimento, dio a conocer que “El Rey” perdió la vida luego de varios problemas de salud en un hospital de Sao Paulo.

Tras la confirmación del fallecimiento del astro brasileño, la página oficial del “Rey” compartió el siguiente mensaje a todos los fans y seguidores.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre. . Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

Personalidades como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y el actual campeón del mundo, Lionel Messi se pronunciaron ante el fallecimiento de Pelé. A continuación te dejamos con las publicaciones más emotivas.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud