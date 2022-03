Muere Tomás Boy, "El Jefe", a los 70 años tras ser hospitalizado

Otro duro golpe para el fútbol mexicano: Tomás Boy, exfutbolista y director técnico, perdió la vida a los 70 años tras ser hospitalizado de emergencia en Acapulco, Guerrero, luego de sufrir una tromboembolia pulmonar.

Desde mayo del 2021, "El Jefe" se encontraba sin equipo tras su etapa como estratega del Mazatlán FC. El también mundialista en México 1986 inició su carrera como director técnico en 1988 al dirigir al San José Earthquakes, después pasó al banquillo de diversos equipos como el Tampico Madero, Querétaro, Veracruz, Monarcas Morelia, Monterrey, Puebla, Atlas, Cruz Azul y Chivas.

De acuerdo con MedioTiempo, Tomás Boy se encontraba en Acapulco cuando comenzó a sentirse mal, por lo que tuvo que ser hospitalizado de urgencia el lunes siete de marzo. Pese a que se reportaba estable, se informaba que su estado de salud no era del todo alentador.

Comentaristas deportivos y clubes de la Liga MX han externado su pésame por el fallecimiento de "El Jefe", manteniendo el recuerdo de uno de los iconos del fútbol mexicano.

Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia Boy Espinoza por el sensible fallecimiento de nuestro ex Director Técnico. Tomás, te recordaremos con cariño por toda tu historia en el futbol mexicano y por tu paso en el Guadalajara. pic.twitter.com/Zcd0RIWfiT

Lamentamos el sensible fallecimiento de Tomás Juan Boy Espinoza, destacado ex futbolista y director técnico. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos y familiares. Q. E. P. D. pic.twitter.com/9g5EPPkScp

LA #LigaBBVAMX lamenta el sensible fallecimiento de Tomás Boy. Ex jugador, seleccionado nacional, director técnico y leyenda del fútbol en México. Deseamos se sus familiares y amigos encuentren pronta resignación. pic.twitter.com/V0wQWnUfED

No lo creo! el gran Tomás Boy ha muerto. Líder nato, gran futbolista, simpático, fuerte personalidad, buen amigo, gran conocedor del fútbol… y no acabaría de enumerar cualidades

Me entristece muchísimo!

Con todo mi afecto un abrazo fuerte a su familia. Vuela alto Tomás y #QEPD pic.twitter.com/MIilAosAjm