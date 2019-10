Los milagros existen. Los Washington Nationals nunca habían ganado una serie en postemporada. La Ciudad de Washington no es sede de una Serie Mundial desde hace 86 años.

El primer maleficio se rompió desde hace unos días... y hoy el otro.

Hoy Nationals derrotaron 7x4 a Cardenales de San Luis y concretaron la impresionante barrida por 4 a 0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Nationals, el primer equipo con sede en Washington que clasifica al clásico de otoño desde que los Senadores representaron a la Liga Americana en 1933, enfrentarán desde el martes de la próxima semana al ganador de la final del joven circuito, que los Houston Astros dominan dos juegos a uno ante los New York Yankees.

El avance de Washington garantizó un manager puertorriqueño en la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Dave Martínez ahora tratará de conseguir el segundo campeonato en la historia de la ciudad (los Senadores ganaron en 1924) y de unirse a su compatriota Alex Cora, quien guió a los Boston Red Sox al campeonato el año pasado.

Las acciones

El zurdo Patrick Corbin, quien fue la mayor adquisición de los Nacionales durante la temporada muerta, al firmarlo por seis años y $140 millones de dólares en la agencia libre, ponchó 12 bateadores en cinco entradas y sus compañeros anotaron siete carreras en el primer episodio para sentenciar bien temprano la suerte de sus rivales.

Corbin, quien entró al juego con las únicas dos derrotas que habían sufrido los Nationals en sus últimos 17 compromisos, permitió cinco hits y cuatro carreras y se marchó del encuentro ganando 7-4. Corbin es el segundo lanzador con 12 ponches en un partido para ganar una serie. Jim Palmer lo hizo en el juego final de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1970.

El zurdo permitió un cuadrangular solitario al receptor puertorriqueño Yadier Molina en el cuarto y un doble de dos carreras al jardinero venezolano José Martínez en el quinto, cuando San Luis pisó la registradora tres veces.

Pero los Nationals habían puesto distancia en el cierre del primero, cuando mandaron 10 bateadores al plato contra el abridor Dakota Hudson, quien permitió las siete carreras (4 limpias) y apenas sacó un out, y el veterano Adam Wainwright. El abridor Trea Turner bateó de 2-2 con dos impulsadas y una anotada y el receptor brasileño Yan Gomes empujó dos, liderando el copioso rally.

De acuerdo a Elías Sports, tres veces en la historia de más de un siglo de postemporada un equipo ha anotado al menos siete carreras en la primera entrada y los Cardinals participaron en dos de esos juegos, en los últimos seis días.

